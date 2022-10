Weil er seine Biersorte nicht fand: Kunde verletzt Angestellte

Ein Mann verliert beim Einkaufen in einem halleschen Supermarkt völlig die Kontrolle und fügt einer Ladenmitarbeiterin so schwere Verletzung zu, dass sie ins Krankenhaus kommt.

In einem Supermarkt in Halle fand ein Kunde nicht das, was er suchte und tickte deshalb völlig aus.

Halle (Saale)/MZ - In einem Supermarkt in der Merseburger Straße wurde ein Kunde Samstagnachmittag gegenüber einer Angestellten aggressiv, da er seine Biersorte nicht fand. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, beleidigte der Mann die Angestellte und stieß sie an. Kollegen kamen ihr daraufhin zu Hilfe. Dem rabiaten Mann wurde Hausverbot erteilt.

Doch offenbar hatte er noch nicht genug. Denn er verletzte daraufhin die Angestellte mit einem Kopfstoß erheblich im Gesicht und verließ dann erst den Markt. Polizeibeamte stellten den Mann in der Nähe. Er wurde angezeigt. Die Angestellte kam zur ärztlichen Behandlung in ein Krankenhaus.