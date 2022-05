Weil die Stadt weiterbauen will: Nabu klagt erneut gegen Steinschüttungen in Halle

Halle (Saale)/MZ - Der Naturschutzbund (Nabu) hat beim Oberverwaltungsgericht Beschwerde eingelegt, damit die Stadtverwaltung die Steinschüttungen am Saaleufer nicht fortsetzt. Laut Rathaus sollte eigentlich an diesem Montag wieder mit den Arbeiten begonnen werden, die seit Herbst 2021 ruhten. Der Nabu will das verhindern.

Laut einer Pressemitteilung argumentiert der Nabu, dass durch die Schüttungen „wertvolle Biotope und Lebensräume für geschützte Tierarten irreparabel verloren gehen und das Bild des Saaleufers dauerhaft durch Steine geprägt wird“.

„Offensichtlich ist man bei der Stadt nicht bereit, einzugestehen, dass die Maßnahme ein Fehler war. Solange die Stadtverwaltung die erforderlichen naturschutzfachlichen Untersuchungen nicht durchführt, wird der NABU daher versuchen, die Schaffung vollendeter Tatsachen zu verhindern“, sagt Martin Schulze, stellvertretender Vorsitzender des Nabu Sachsen-Anhalt.

In einem Eilverfahren hatten der Nabu und der Umweltverband Bund zuvor erreicht, dass die bereits geschotterten Stellen im Naturschutzgebiet für illegal erklärt wurden und in allen anderen geschützten Gebieten zuerst Umweltprüfungen hätten durchgeführt werden müssen. Die Stadt will deshalb nun nur noch an den Stellen schottern, die nicht geschützt sind. Der Nabu fordert anstelle von Steinen andere Befestigungsmethoden, die die Natur erhalten und geschützten Tierarten und Biotopen nicht schaden.