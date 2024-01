Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Halle (Saale)/MZ. - Es ist ja nicht so, dass Anastasia Scheurich in Halle sämtliche Zelte abgebrochen hätte. Sie ist an der Saale aufgewachsen, bestand 2012 am Thomas-Müntzer-Gymnasium das Abitur, und sie hat nicht zuletzt durch die Familie Verbindungen, und sie mag die Stadt. Dass es sie dennoch in die Ferne ziehen würde, auch für länger, stand dennoch fest, wie die heute 30-Jährige erzählt. Mit dem Abitur in der Tasche brach sie zum „Weltwärts“-Freiwilligendienst nach Mexiko-City auf, während ihres Studiums der Islam- und Politikwissenschaften in Berlin und Rostock hat sie unter anderem ein Praktikum in Jordanien absolviert und in Ägypten für ihre Masterarbeit recherchiert. Weitere Reisen führten sie etwa nach Zentralasien. Und nun also Bangladesch im Süden des größten Kontinents der Erde.