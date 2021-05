Weihnachtsmarkt nur alkoholfrei: Warum die Stadt in diesem Jahr den Glühwein verbietet

Ganz gleich, wie Halles Weihnachtsmarkt im Dezember tatsächlich aussehen wird, eines wird es offiziell nicht geben: Alkohol. Das hat Oberbürgermeister Bernd Wiegand (parteilos) am Mittwoch bei einer Pressekonferenz verkündet. „Es wird einen Weihnachtsmarkt geben, um das weihnachtliche Gefühl auf dem Marktplatz deutlich zu machen“, sagte Wiegand.

Die Entscheidung gegen alkoholische Getränke sei jedoch getroffen worden, weil das bei der aktuellen Infektionslage nicht in Betracht käme. Mehrere Experten sagen, dass Menschen unter Alkoholeinfluss seltener die Corona-Sicherheitsabstände und die Hygieneregeln einhalten.

Bummel über den halleschen Weihnachtsmarkt soll sich trotzdem lohnen

Ein Bummel über den halleschen Weihnachtsmarkt solle sich laut Wiegand aber trotzdem lohnen. Nach dem Motto „klein aber fein“ und mit Angeboten für Kinder, soll der Marktplatz voraussichtlich ab dem 1. Dezember gestaltet werden. Die Stadt will das Konzept in den kommenden Wochen weiter präzisieren. Mehr könne er aktuell nicht dazu sagen, so Wiegand. In anderen Städten ist der Weihnachtsmarkt unterdessen ganz abgesagt worden. So zum Beispiel in Quedlinburg oder Leipzig.

Das Infektionsgeschehen mit dem Coronavirus bleibt in Halle derzeit auf einem konstant hohen Niveau. Am Mittwoch wurden 22 Neuinfektionen gemeldet, die Zahl der aktiven Fälle beträgt damit 310. Der sieben-Tage-Inzidenzwert liegt bei 67,36 und damit weiterhin bei der sogenannten Warnstufe rot.

Die Ergebnisse der Test-Offensive in Alten- und Pflegeheimen liegen nun vollständig vor. Von insgesamt 3.239 Bewohnern und 2.325 Mitarbeitern aus 51 Einrichtungen gab es 18 positive Befunde. Laut Amtsärztin Christine Gröger seien die Heime demnach keine „Corona Hot-Spots“. (mz)