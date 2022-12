Wer steckt hinter dem Design von Halles Glühweintassen?

An den halleschen Maskottchen Finni und Rudi kommt auf dem Weihnachtsmarkt niemand vorbei. Das ist vor allem einer jungen Designerin zu verdanken.

Halle (Saale)/MZ - Sie gehören in Halle zur Weihnachtszeit wie Weihnachtsbaum und Weihnachtsmann: Finni und Rudi. Die beiden knuffigen Rentiere zieren seit 2010 in wechselnder Kulisse die Glühweintassen auf dem halleschen Weihnachtsmarkt. Mal backen Finni und Rudi Plätzchen, mal fahren sie mit dem Peißnitz-Express, sie basteln, singen oder – wie in der 2022er Edition – rodeln fröhlich. Oder sie knutschen, frei nach dem Motto: Ich glaub, mich knutscht ein Rentier.