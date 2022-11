Was die Besucher vom Weihnachtsmarkt in Halle halten

Am ersten Wochenende nach Eröffnung genießen viele Besucher das Treiben zwischen Buden und Fahrgeschäften auf dem Weihnachtsmarkt in Halle. Die gestiegenen Preise kommen derweil weniger gut an.

Viele Besucher zeigten sich am Wochenende zufrieden damit, wie sich der Weihnachtsmarkt in Halle präsentiert.

Halle (Saale)/MZ - In seiner schwarzen Filzjacke mit dem bestickten Kragen und den dicken silbernen Knöpfen sticht Michael Häußler am Samstag aus den Besuchern des halleschen Weihnachtsmarktes heraus. Er erinnert an einen Bergmann und sagt selbst: „Das ist meine Galauniform.“ Der 59-Jährige möchte erkannt werden, denn er hat eine Verabredung. Nach seiner Vorstellung in der Radiosendung „Flirteinander“ hat eine Frau sich bei ihm gemeldet. Nun steht das erste Treffen bevor, für das Häußler den Weihnachtsmarkt vorgeschlagen hat. Ob er aufgeregt ist? „Mein Blutdruck ist normal“, sagt er.