Video: Wann und wie werden in Halle die Weihnachtsbäume entsorgt?

Wann und wie werden in Halle die Weihnachtsbäume entsorgt?

Über Weihnachten kommt eine Menge Holz zusammen: In Deutschland werden vor dem Fest bis zu 30 Millionen Bäume pro Jahr verkauft - so kommen auch in Halle nach Neujahr zahlreiche alte Tannen zusammen. Wie lange die geschmückten Bäume in den Wohnzimmer stehen und wie sie am besten entsorgt werden sollten.