Die Traditionsbäckerei Zörner in Langenbogen stellt wieder die beliebten Dominosteine und Stollen zur Weihnachtszeit her. Doch das Handwerk bringt auch Schwierigkeiten mit sich.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Langenbogen/MZ - Kleine Tropfen laufen an den langen Borsten einer Holzbürste entlang und landen auf der Arbeitsfläche. Mit schnellen und gleichmäßigen Bewegungen streicht Andreas Hermann die noch an der Bürste haftende Butter über mehrere gebackene Stollen, bis deren Oberfläche glänzt. Mit der anderen Hand streut er etwas Vanillezucker in die Mitte der Stollen und übergibt sie seinem Kollegen. Der nimmt eine nach der anderen, wälzt sie rundum in Zucker und bestreut sie am Ende mit Puderzucker.