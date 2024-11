Weihnachten in der Altstadt: So plant Halle den Advent

Halle (Saale)/MZ - „Lasst uns froh und munter sein“: In zweieinhalb Wochen öffnet in Halle der Weihnachtsmarkt. Vom 26. November bis 23. Dezember rechnet die Stadt mit rund 160.000 Besuchern. Neben Markt und Hallmarkt leuchten im Advent auch der Domplatz, die Fläche vor der Ulrichskirche und der Markt der WG Frohen Zukunft in der Großen Steinstraße. Am Freitag gaben Stadt und Veranstalter alle Details bekannt. Die MZ beantwortet die wichtigsten Fragen.