Wer keinen Gutschein zu Weihnachten verschenken will, der hat in Halle genügend Auswahl für besondere Geschenke. Kleine Manufakturen und Künstler stellen einzigartige Produkte her. Hier sind einige Tipps für das Fest.

Halle (Saale). - Mal wieder ein Gutschein zu Weihnachten? Oder die obligatorischen Socken? Das muss nicht sein! Wer außergewöhnliche Geschenke sucht, ist in Halle genau richtig. Hier gibt es kleine Manufakturen und Händler, die besondere Produkte in Handarbeit herstellen.

Kulinarische Geschenke aus Halle: Hier werden Sie fündig

Wer es kulinarisch mag, ist zum Beispiel bei Jörg Hündorf richtig. Der Bio-Senfmüller stellt den "Georg-Senf" her, der nicht nur als Geschenk, sondern auch für das Festtagsmenü gern genommen wird. Für dieses bietet sich auch eine außergewöhnliche Salzsorte an, um den Gänsebraten oder das Rehfilet zu würzen. Im neuen Salz-Laden stehen elf Sorten zur Auswahl und dazu noch viele andere Salz-Produkte.

Und wer sich dazu mal kein Bier in flüssiger Form genehmigen möchte, kann zum Biergelee greifen. Das gibt es in der Spezialitätenbrauerei Kühler Brunnen ebenfalls in verschiedenen Geschmackssorten.

Festtagsstimmung zu Weihnachten - Diese Produkte aus Halle liefern Atmosphäre

Für Festtagsstimmung sorgen auch die Produkte von Eckart Riedel und Franz Gabriel Walther: Riedel stellt in seiner Werkstatt in der Kleinen Uli Kerzen in Kleinserien her, die durch eine spezielle Technik besonderes Licht in jede Stube bringen. Walther lässt mit seinen Kunstwerken aus Papier hallesche Motive leuchten.

Ebenfalls weihnachtlich sind die Produkte von Matthias Karste: In Handarbeit fertigt er Schwibbögen aus Holz. Das Besondere: Sie zeigen hallesche Motive.

Direkt als Zeitvertreib für die Weihnachtstage kann das Spiel von Robert Städter dienen: Bei "optURBISima Halle (Saale)" hat besonders gute Chancen, wer sich in Halle gut auskennt. Das Spiel ist in einigen regionalen Buchhandlungen und Spielläden zu haben.

Nachhaltige Mode aus Halle: Taschen aus Nylon entstehen

Wer ein nachhaltiges Geschenk sucht, ist bei Johanna Abendrot richtig. Unter dem Titel "Belong Bag" verkauft die gelernte Friseurin Taschen aus Nylon, die sich vor allem durch ihre Strapazierfähigkeit überzeugen sollen. Ebenfalls nachhaltig sind die Stoffe von Burg-Absolvent Benjamin Teuscher, die für verschiedene Label aus dem Verbund "Textil aus Halle" verwendet werden.

Diese besonderen Manufakturen und Künstler stellen außergewöhnliche Produkte her

Und wem das zu kurzfristig ist oder wer schon alle Geschenke für das Weihnachtsfest hat, der nächste Geburtstag kommt bestimmt.