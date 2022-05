Wegen Neun-Euro-Ticket: Ohne Fahrräder in der S-Bahn von Halle nach Leipzig?

Halle (Saale)/MZ - Der Zweckverband für den Nahverkehrsraum Leipzig, der ZVNL, bittet seine Fahrgäste, mit der Gültigkeit des Neun-Euro-Tickets ab 1. Juni auf die Mitnahme von Fahrrädern in den S-Bahnen zwischen Halle und Leipzig zu verzichten. „Aufgrund begrenzter Platzverhältnisse kann aus Sicherheitsgründen in den Zügen nur eine bestimmte Anzahl an Fahrrädern transportiert werden.“ Man bitte Fahrgäste, die Räder an den Park&Ride-Parkplätzen abzustellen und am Zielort Mieträder zu nutzen.

