Unbekannte haben die seitliche Fassade des Stadthauses in der Schmeerstraße mit Farbbeuteln beworfen. Der Staatsschutz ermittelt.

Halle (Saale)/MZ - Angriff auf das Büro der CDU-Stadtratsfraktion in Halle: Unbekannte haben die seitliche Fassade des Stadthauses in der Schmeerstraße mit Farbbeuteln beworfen. Außerdem schmierten die Hassparolen wie „FCK CDU“ auf den Gehweg vor dem Haus.

Schmierereien auch auf dem Gehweg vor dem Haus. (Foto: CDU Halle)

Der polizeiliche Staatsschutz ermittelt wegen Sachbeschädigung. Marco Tullner, Kreisvorsitzender der CDU in Halle, verurteilte gegenüber der MZ die Tat. „Die politische Großwetterlage schwappt auch nach Halle. Ich kann an die Täter nur appellieren, sich zu mäßigen. Politische Diskurse müssen gewaltfrei und ohne Straftaten geführt werden.“ Ansonsten habe es bislang keine weiteren Anfeindungen gegeben. „Wir waren mit einem Stand auf dem Markt. Da haben wir Zuspruch erhalten“, so Tullner.

Die Attacke auf das Stadthaus hatte sich in der Nacht zum Freitag ereignet. Ermittler wie auch die CDU in Halle gehen davon aus, dass der Angriff mit der Verschärfung der Asylregeln zusammenhängt, die CDU-Kanzlerkandidat Friedrich Merz fordert. Am Freitag war Merz mit einem entsprechenden Antrag für ein schärferes Asyl-Gesetz im Bundestag gescheitert.