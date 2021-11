Wegen massiver Schäden an Fenstern: Großeinsatz der Polizei in Grundschule Glaucha in Halle

Halle (Saale)/MZ/lin/dsk - Am Freitagvormittag ist es in der Grundschule Glaucha in der Heinrich-Pera-Straße in Halle zu einem Großeinsatz der halleschen Polizei gekommen. Laut MZ-Informationen soll es an dem Gebäude zu massiven Beschädigungen gekommen sein. Wie die Schule auf ihrer Homepage mitteilte, wurden die Fenster so beschädigt, dass sie „umgehend“ die Polizei gerufen haben. Die Beamten haben das Gelände derzeit weiträumig abgeriegelt, heißt es weiter. Keiner soll verletzt worden sein.

Schüler, die in den betreffenden Klassenzimmern unterrichtet worden sind, wurden in anderen Räumen untergebracht, um eventuelle Gefährdungen auszuschließen. Sie werden dort derzeit betreut. Es habe keine Evakuierung gegeben. Besorgte Eltern können ihre Kinder über den Eingang an der Bertramstraße abholen.

Der genaue Ursache für den Einsatz ist noch nicht bekannt. Die Polizei untersuche gegenwärtig die Vorfälle. Mehr Informationen können wir Ihnen derzeit nicht geben. Die MZ berichtet weiter.