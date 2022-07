Wegen hoher Preise an Zapfsäulen: In Halle nimmt der Spritdiebstahl zu

Tanken und abhauen, ohne zu bezahlen: 31 Mal ist das in Halle in den ersten fünf Monaten passiert.

Halle (Saale)/MZ - Die hohen Kraftstoffpreise an den Tankstellen treiben im Landessüden immer mehr Kriminelle um, die Diesel beispielsweise aus Baumaschinen abzapfen oder nach dem Tanken flüchten, ohne für den Sprit zu bezahlen. So wurden im Zuständigkeitsbereich der Polizeiinspektion (PI) Halle in den ersten fünf Monaten dieses Jahres 104 schwere Fälle von Spritdiebstahl bekannt, im Vorjahr waren es 87. 32 Delikte ereigneten sich im Saalekreis, in Halle waren es zwei. „Das ist eine Folge der exorbitant gestiegenen Spritpreise“, hatte Michael Klocke, Sprecher des Landeskriminalamts (LKA), bereits Ende April gegenüber der MZ erklärt.