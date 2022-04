Wegen Galeria-Aus in Halle: Karamba Diaby will sich persönlich bei Kaufhof-Konzern melden

Das Aus von Galeria Kaufhof am Marktplatz sorgt weiter für Diskussionen in der Stadt

Halle (Saale)/MZ/Nay - Die Nachricht vom Aus des großen Galeria-Kaufhof-Warenhauses am Marktplatz schlägt weiter hohe Wellen in Halle. Auch die Politik beschäftigt sich mit dem Thema. Der hallesche Bundestagsabgeordnete Karamba Diaby (SPD) kritisiert in einer Pressemitteilung den Galeria-Mutterkonzern Signa Holding GmbH und will sich persönlich um Unterstützung für Halle kümmern.