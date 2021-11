Wegen fünf Euro: Ladendieb verbringt Nacht hinter Gittern

Er wollte Waren für fünf Euro in einem Supermarkt stehlen, jetzt verbringt ein 22-Jähriger die Nacht in einer Polizeizelle. Auch ein 14-Jähriger wollte stehlen.

Halle (Saal)/MZ - Ein 22-Jähriger muss sich in Halle wegen räuberischen Diebstahls verantworten - letztlich ging es bei seiner Beute im Waren im Wert von fünf Euro. Der junge Mann aus dem Jerichower Land hatte die Produkte in einem Supermarkt in der Lise-Meitner-Straße in Neustadt eingesteckt. Worum es sich bei den Artikeln handelte, teilte die Polizei nicht mit

Mitarbeiterin stoppt Dieb

Eine Mitarbeiterin hatte den Dieb beobachtet und wollte ihn aufhalten. Der 22-Jährige griff sie an. Unterdessen riefen Zeugen die Polizei. „Einsatzkräfte waren zeitnah vor Ort und konnten den Täter festnehmen“, sagte Polizeisprecher Alexander Junghans der MZ. Die nacht über bleibt er in einer Polizeizelle. Am Donnerstag soll die Staatsanwaltschaft über das weitere Vorgehen entscheiden.

Kind will Sportartikel klauen

Wieder in Freiheit ist unterdessen ein 14-jähriger Hallenser. Der Junge wollte in der Sportabteilung eines Einkaufscenters auf dem Markt stehlen, wurde aber von zwei Ladendetektiven erwischt. Das Kind flüchtete, die Detektive verfolgten es. In der Großen Steinstraße konnten sie den Schüler greifen und so lange festhalten, bis die Polizei eintraf. Zunächst wurde er mit zur Dienststelle genommen. Mittlerweile wurde er seinen Eltern übergeben.