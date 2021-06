Wegen Corona-Beschränkungen: Heidelauf in Halle abgesagt

Der Heidelauf in Halle ist wegen den Corona-Beschränkungen abgesagt worden.

Halle (Saale) - Der beliebte Heidelauf in Halle wird in diesem Jahr nicht stattfinden. Das teilten die Organisatoren des Sportevents am Donnerstagmorgen mit. Als Grund für die Absage werden die Beschränkungen und Auflagen der aktuellen 13. Eindämmungsverordnung des Landes Sachsen-Anhalt sowie die damit verbundenen Maßnahmen genannt, die eine Durchführung der Veranstaltung im Juni erschweren würden. Der Heidelauf war für den 27. Juni geplant.

Die Veranstalter bedauern die Absage, aber blicken gleichzeitig hoffnungsvoll auf kommende Lauf-Ereignisse. „Wir alle müssen Verständnis zeigen in dieser für uns schwierigen Zeit. Jeden Monat finden weitere Lockerungen statt“, heißt es von dem Organisator Stefan Röhrig.

Er hoffe nun den GISAtriathlon am 8. August 2021 auf der Ziegelwiese realisieren zu können. Der nächste Heidelauf werde jedoch erst im Herbst stattfinden können: „Aus unserer Sicht ist es sehr wahrscheinlich, dass wir mit dem nächsten Termin, dem 12. September 2021, den Restart der Heidelaufserie durchführen. Wir planen zusätzlich zu den „bekannten Ritualen“ der Heidelaufserie einige Neuerungen“, so Röhrig. (mz/lin)