Wegen Bauplänen: Droht in der Schimmelstraße in Halle ein Verkehrschaos?

Halle (Saale)/MZ - Der Neubau einer Grundschule in der Schimmelstraße im Stadtzentrum hat am Dienstag eine wichtige Hürde genommen. Der Bildungsausschuss hat einstimmig dem Baubeschluss zugestimmt – nur die AfD enthielt sich. Es gab allerdings auch Kritik an den Bauplänen, die am Dienstag detailliert vorgestellt wurden.