Geschüttelt oder gerührt? Diese Frage in Sachen sommerlicher Mixgetränke stellt sich einem Hallenser nicht. Was er stattdessen anbietet.

Weder geschüttelt noch gerührt: Drinks gibt's in Halle auf Knopfdruck

Mobile Cocktailbar in Halle

Steffen Lang an seinem mobilen Cocktail-Automaten

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Halle (Saale)/MZ - - Geht es um Cocktails, schießt wohl jedem die eigentlich so nie gestellte Film-Frage durch den Kopf: Geschüttelt oder gerührt? Und auch wenn James Bond in „Goldfinger“ seinen Martini „geschüttelt, nicht gerührt“ genossen hat, spielen Schütteln und Umrühren hier keine Rolle. Denn bei Steffen Lang kommen die Cocktails aus dem Automaten – per Knopfdruck.