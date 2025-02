75.000. Besucher der Magischen Lichterwelten: EVH-Marketingchefin Brita Mischke (v.l.), Zoo-Sprecher Tom Bernheim und Annie Lu vom Team aus China überraschen am Mittwochabend Yannick, Amelie und die Eltern Nicoletta und Eric Geleschus mit einem Präsent.

Halle (Saale)/MZ. - „Achtung, da kommen sie!“ Tom Bernheim hat die Familie, die am Mittwochabend nichtsahnend den Kassenbereich des Bergzoos passiert und über die Treppe am Zooeingang die ersten Figuren der Magischen Lichterwelten ansteuert, fest im Blick. Kaum, dass Yannick, Amelie und ihre Eltern Nicoletta und Eric Geleschus die letzte Stufe erklommen haben, hat sich Zoo-Sprecher Bernheim ihnen mit einem großen Blumenstrauß in den Weg gestellt.