Halle (Saale)/MZ - Der Chef der DRK-Wasserwacht in Halle, Sven Thomas, schlägt Alarm: „Solange die Erinnerungen der Wasserretter zurückreichen, sind in einem Jahr noch nie so viele Menschen im Stadtgebiet ertrunken.“ Vier Personen wurden demnach tot aus der Saale geborgen. Zudem kamen je ein Badegast im Hufeisensee sowie im Kanal an den Passendorfer Wiesen ums Leben. „Halle dürfte damit zu den gefährlichsten Städten am Wasser in Deutschland zählen“, glaubt Thomas. Dreizehnmal seien die Wasserretter in diesem Jahr alarmiert worden. In zwölf Fällen sei es um die Rettung von Personen aus Lebensgefahr oder die Bergung von Todesopfern gegangen. Allerdings zählt die Statistik des DRK auch jene Verstorbenen mit, die sich mutmaßlich das Leben nahmen.