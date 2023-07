Wasserqualität Mal schlecht, mal gut: Ist das Baden in der Saale ratsam?

Wie gesund ist das Baden in der Saale in Halle? Neue Proben vor dem Saaleschwimmen zeigen eine niedrige Konzentration von Bakterien und Keimen an der Promenade in Halle. Das freut die Organisatoren. Andere bleiben skeptisch.