Halle (Saale)/MZ. - Sonntag, 23. Februar 2025, ist Wahltag. Rund 1.800 Wahlhelferinnen und Wahlhelfer zählen dann in den 126 Urnenwahllokalen und den 60 Briefwahllokalen die Stimmen aus. Es geht nicht nur um die Zusammensetzung des 21. Deutschen Bundestages, sondern auch um die Oberbürgermeister-Stichwahl. Die laufend aktualisierten Ergebnisse der Stimmenauszählungen präsentiert die Stadt ab 18 Uhr auf der städtischen Internetseite www.halle.de bzw. unter wahlergebnisse.halle.de.

Auch der Festsaal des Stadthauses am Marktplatz 2 ist ab 18 Uhr geöffnet. Dort können die Ergebnisse ebenfalls verfolgt werden. Es gibt ein kleines Imbissangebot gegen Barzahlung.

Bundestagswahl wird zuerst ausgezählt

Die Wahl zum 21. Deutschen Bundestag wird zuerst ausgezählt. Rund 178.000 Einwohnerinnen und Einwohner sind dafür wahlberechtigt. Erste Ergebnisse der Bundestagswahl liegen voraussichtlich ab 19 Uhr vor, das vorläufige Ergebnis könnte nach 22 Uhr feststehen. Das amtliche Endergebnis im Wahlkreis 71 – Halle wird am Montag, 3. März 2025, 18.30 Uhr, im Fachbereich Einwohnerwesen vom Wahlausschuss festgestellt.

Für die Oberbürgermeister-Stichwahl werden erste Ergebnisse ab 20 Uhr erwartet. Rund 186.000 Einwohnerinnen und Einwohner sind dafür wahlberechtigt. Das vorläufige Ergebnis kann gegen 23.30 Uhr vorliegen. Das amtliche Endergebnis gibt der Wahlausschuss am Donnerstag, 27. Februar 2025, 13 Uhr, im Fachbereich Einwohnerwesen bekannt.

Wahlbriefe bis Sonntag 18 Uhr in Bürgerbriefkästen einwerfen

Der größte Wahlbezirk der Stadt befindet sich in der Grundschule Büschdorf (Wahlbezirk 34301) mit 2.055 Wahlberechtigten zur Bundestagswahl; der kleinste im BBI - Bildungs- und Beratungsinstitut in der Trothaer Straße (Wahlbezirk 22201) hat nur 207 Wahlberechtigte.

Per Briefwahl sind bislang rund 80.500 Stimmzettel bei der Stadt eingereicht worden, rund 43.800 für die Bundestagswahl und rund 36.600 für die Oberbürgermeisterwahl. Persönlich können die Wahlbriefe noch bis zum Wahlsonntag, 23. Februar 2025, 18 Uhr, in die städtischen Bürgerbriefkästen eingeworfen werden. Diese befinden sich an folgenden Verwaltungsgebäuden: Ratshof (Marktplatz 1), Scheibe A (Neustädter Passage 18), Stadion 5 und Stadion 6 sowie in der Abteilung Statistik und Wahlen (Wolfgang-Borchert-Straße 75/77).