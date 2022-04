Was steht 2022 in Halle an?

Das neue Planetarium im Gasometer auf dem Holzplatz in Halle wird bald fertig.

Halle (Saale)/MZ - Noch ist der Parkplatz an der Schimmelstraße hinter dem Stadtbad eine der größten freien Flächen im Zentrum der Stadt. Doch bald soll dort Halles modernste Grundschule entstehen. Das Gebäude soll ein Leuchtturm der nachhaltigen Bauweise werden, heißt es. Der Architekturwettbewerb läuft bis Februar, danach folgt der Baubeschluss im Stadtrat und im Herbst 2022 soll die Baugenehmigung vorliegen. Die Schulentwicklungsplanung im Allgemeinen und das Areal an der Schimmelstraße im Besonderen gehören zu den größten Projekten, die im neuen Jahr in Halle anstehen.