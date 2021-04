Was plant ein bekannter hallescher Investor mit dem Bauwerk?

Der Sitz der Direktoren der einstigen Gasanstalt soll vor dem Abriss bewahrt werden. Doch was passiert nun mit dem denkmalgeschützten Gebäude?

Halle (Saale)- Die alte Fabrikantenvilla und der Gasometer sind die letzten sichtbaren Zeugnisse der ehemaligen Gasanstalt auf dem Holzplatz. Doch während auf den Gasometer als künftiges Planetarium eine spektakuläre Zukunft wartet, war das Schicksal der Villa, die sich direkt neben der neuen Schule befindet, lange unklar.

Holzplatz-Villa ist gerettet: Investor bekannt dafür, dass er vermeintlich hoffnungslose Pflegefälle neu konzipiert

Und obwohl das Gebäude unter Denkmalschutz steht - und deshalb von einem Stahlkorsett gesichert wird - drohte dem roten Backsteinbau der Abriss. Jetzt ist das Haus gerettet. Der hallesche Immobilienentwickler Temba Schuh hat das Gebäude erworben. Er hat sich in einem Interessenbekundungsverfahren der Stadt durchgesetzt. „Mein Herz hängt an den alten Bauten“, sagt der Geschäftsmann gegenüber der MZ.

Schuh ist in der Stadt bekannt dafür, dass er vermeintlich hoffnungslose Pflegefälle neu konzipieren und damit erhalten kann. Er hat unter anderem das Gut Gimritz, das Solbad Wittekind und die ehemalige Papierfabrik am Saalewehr in Trotha zu attraktiven Wohnanlagen entwickelt.

Investor hüllt sich mit Plänen in Schweigen, sieht aber teilöffentliche Nutzung vor

Auch das alte Gut in Granau lässt er um- und ausbauen. Über seine Pläne mit der Fabrikantenvilla hüllt sich Schuh noch in Schweigen. „Wir erarbeiten ein Konzept, das zum Holzplatz passt und eine teilöffentliche Nutzung vorsieht. Näheres kann ich erst sagen, wenn die Pläne in trockenen Tüchern sind“, sagt er. 1891 hatte auf dem Holzplatz die Gasproduktion begonnen.

Aus dieser Zeit dürfte auch die Villa stammen, in der die Direktoren saßen und die sich am einstigen Eingang des Gaswerks befand. 1972 wurde die Produktion eingestellt, als auch in Halle die Versorgung mit Ferngas Einzug hielt. Danach verfielen die Industrieanlagen. Wie lange die Villa leer stand, kann Schuh nicht sagen. „Der Sanierungsbedarf ist aber hoch. Die Deckenkonstruktionen und das Dach haben gelitten.“ Dennoch lohne sich der Aufwand, ist Schuh überzeugt. (mz/Dirk Skrzypczak)