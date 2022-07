Was in den Kirchen von Halle (Saale) geplant ist

Halle (Saale) - - Aus heutiger Sicht muss niemand vor der Tür bleiben, wenn zu Weihnachten Gottesdienst im evangelischen Pfarrbereich Gesundbrunnen/Wörmlitz-Böllberg ist. „Wir haben zu allen Zeiten noch Karten“, kündigt Gemeindesekretärin Ina Claßen an. Sie rechnet damit, dass auch direkt zu den Gottesdiensten noch Tickets verfügbar sein werden. Für Gottesdienste mit Voranmeldung hat man sich nicht nur südlich der Innenstadt von Halle (Saale) aus Sicherheitsgründen entschieden. Auch in der Petrusgemeinde in Kröllwitz und andernorts braucht eine Eintrittskarte, wer zu Weihnachten in die Kirche möchte.

