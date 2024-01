Verkehrsunternehmen rechnet am Freitag in Halle mit erheblich eingeschränktem Linienverkehr.

Halle (Saale)/MZ. - An diesem Freitag dürften es Stadtverkehr-Nutzer schwer haben: Die Hallesche Verkehrs-AG (Havag) wird bestreikt und rechnet laut einer am Dienstag verbreiteten Mitteilung ab Betriebsbeginn in den frühen Morgenstunden mit erheblichen Einschränkungen im Linienangebot von Bussen und Bahnen. Es sei davon auszugehen, dass alle Linien betroffen sein werden, also auch Halles einzige Überland-Straßenbahnlinie 5 nach Bad Dürrenberg. Eltern werde geraten, am letzten Schultag vor den Winterferien für ihre Kinder eine alternative Beförderung zur Schule zu organisieren. Auch für den Berufsverkehr rechnet die Havag mit erheblichen Auswirkungen.