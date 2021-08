Was für die zentralen Feierlichkeiten zum Tag der Einheit in Halle geplant ist

Die Silhouette des Markplatzes in Halle: Die zentralen Feiern zum Tag der deutschen Einheit finden 2021 in Halle statt.

Halle (Saale)/MZ - Am 30. August soll in Halle der Aufbau der geplanten Installationen für die zentralen Feierlichkeiten zum Tag der Deutschen Einheit am 3. Oktober beginnen. Corona bedingt verzichtet Sachsen-Anhalt auf ein dreitägiges Bürgerfest mit Hunderttausenden Besuchern. Stattdessen soll zur Einstimmung am 18. September die Einheits-Expo im Stadtgebiet eröffnet werden.

Herzstück sind schiffsgroße Glascontainer, die in der Innenstadt aufgestellt und durch Themenwege werden. Hier können sich die Bundesländer, Behörden und Institutionen sowie die Stadt Halle präsentieren. Über die Inhalte in den Containern, die zumeist nicht begehbar sind, entscheiden die Bundesländer. Ab 6. September wird der Aufbau der Container beginnen. Flankiert werden sollen die Präsentationen durch Kunst-Projekte.

Die eigentlichen Feierlichkeiten beginnen am 2. Oktober mit einem gemeinsamen Abendessen der Regierungschefs der Bundesländer mit Vertretern der Verfassungsorgane, etwa der Bundesgerichtsbarkeit. Am 3. Oktober soll ab 10 Uhr in der Pauluskirche ein ökumenischer Gottesdienst abgehalten werden. Der Festakt mit Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (SPD) folgt ab 12 Uhr in der Händelhalle. Zugelassen sind auch hier nur geladene Gäste. Aber auch die Hallenser sollen auf ihre Kosten kommen – mit einer Multimedia- und Drohnenshow gegen 19.30 Uhr an der Burg Giebichenstein. Alle Veranstaltungshöhepunkte werden im TV und im Internet übertragen.

In der Stadt sollen zudem Videowände und Informationsstelen aufgebaut werden. Zuvor können die Bundesländer zwischen dem 18. September und 3. Oktober zu kulinarischen Wochenenden auf den Markt einladen. Für die Feierlichkeiten muss Halle mit der Landesregierung eine Vereinbarung schließen. Mit dem Papier soll sich am 1. September der Stadtrat befassen. Die Kosten des Einheitstages trägt zum größten Teil das Land. Der städtische Anteil beträgt 365.000 Euro.