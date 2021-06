Was es mit dem Bild auf der Hallmarkttreppe auf sich hat

Am Montagnachmittag wurde an der Hallmarkttreppe der letzte Feinschliff vollzogen. Nun sind bunte Schmetterlinge zu sehen.

Halle (Saale) - In Halle gibt es jetzt eine neue Blumenwiese. Und das mitten in der Stadt. Genauer gesagt auf den Hallmarkttreppen. Die „Street Art“-Aktion ist gemeinsam von der Energieversorgung Halle (EVH) und der Stadt Halle organisiert worden. So waren bereits im letzten Jahr auf den Treppen bunte Koikarpfen im Wasser zu sehen. Nun wurde eine bunte Blumenwiese mit fliegenden Schmetterlingen kreiert. Bereits im letzten Jahr gab es viele Hallenser, die mit großer Freude auf die Folien reagierten.

Mit der Kunst-Aktion möchte die EVH ein lebendiges Naturmotiv mit ihren eigenen ökologischen Gedanken verbinden. Alle Betrachter können ganz individuell mit dem neuen Motiv spielen und zum Beispiel selbst zum Schmetterling werden. Das kann auf allen Social Media Kanälen geteilt werden. Bereits im letzten Jahr gab es bei Instagram viele Beiträge, bei denen die Koikarpfen fotografiert wurden. Ein beliebtes Motiv waren dabei Kinder, die mit den Fischen zu spielen schienen. Das Motiv stammte damals aus dem Familienkalender der EVH. Dieses Jahr können die Kleinen nun in der Wiese „rumtollen“. Dadurch, dass die Gestaltung des vergangenen Jahres auch in den sozialen Medien so positiv verbreitet wurde, bietet die Treppe Hallenserinnen und Hallensern in diesem Jahr jede Menge Raum für eigene Kreativität und Interaktion.

„Oh wie schön, hübscher als die Fische!“

Im Internet gibt es bereits die ersten Postings mit der neuen Blumenwiese. Unter dem Hashtag #HalplusBlumenTreppe können die Fans der Treppe ihrer Bilder sammeln. Userin Gerlinde Fischer freute sich sehr über die neue Folie auf der Hallmarktreppe: „Oh wie schön, hübscher als die Fische!“ Auch die Seite „Mein Halle“ kann von der Treppe am Hallmarkt gar nicht genug kriegen: „Wir gestehen: Wir sind verliebt. In diese wundervolle Treppe.“ Bei den Hallensern kommt das neue Motiv durchweg positiv an. Die Seite „unterwegs.in.halle“ geht sogar noch einen Schritt weiter: „Halle wird immer mehr zum Mekka der Straßenkunst. Nach den Kois ziert ab sofort eine bunte Blumenwiese die Treppe vom Hallmarkt zum Marktplatz.“

Und die Fanpage „tachhalle“ vermutet, dass die Hallmarkttreppen bald „zum neuen Instagram-Hotspot“ werden könnten. Userin Esther Pöche vermisst zwar die Kois etwas, aber von den Blumen ist sie auch begeistert: „Ich mochte die Kois etwas mehr, aber das neue Treppenmotiv ist natürlich auch sehr hübsch“.

Mit dieser Aktion möchte die EVH einen Bogen zu ihrer aktuellen Ökostrom-Kampagne spannen. Bei „Günstiger als Du denkst“ soll mit dem Produkt „Halplus-Ökostrom“ bewiesen werden, dass saubere Energie nicht teuer sein muss. Die Kunden und Kundinnen unterstützen damit aktiv die Energiewende. Denn: Bei einem durchschnittlichen Jahresverbrauch von 2.300 Kilowattstunden zahlen die Kunden nur einen Euro pro Monat mehr im Vergleich zum Sparprodukt der EVH. Laut eigenen Angaben wird Halplus-Ökostrom zu 100 Prozent in norwegischen Wasserkraftwerken erzeugt und trägt zudem das ok-power Label des EnergieVision. Das heißt mindestens 33 Prozent dieser regenerativen Energien werden in Neuanlagen gewonnen, die nicht älter als sechs Jahre alt sind. (mz)