Was ein Malerei-Dozent aus Halle beim Pakete Packen in Schkeuditz gelernt hat

Das hätte Christian Nebel nicht gedacht: Früher fand der 37-Jährige Kunst elitär, heute unterrichtet er Malerei an der Burg Giebichenstein in Halle. Leipzig bescherte ihm den Sinneswandel.

Christian Nebel ist künstlerischer Mitarbeiter an der Burg Giebichenstein. Hier ist er bei der Cyanotypie, einer alten Drucktechnik.

Halle (Saale)/MZ - Als Christian Nebel in seiner Jugend in Eisleben Graffiti sprühte, hätte er nie gedacht, einmal an einer Kunsthochschule zu arbeiten. „Für mich war Kunst etwas Abstraktes, Elitäres“, erzählt der heute 37-Jährige.