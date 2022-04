Was der Stadtverband der Linken in Halle zum Rücktritt der Parteichefin sagt

Die Linken-Chefin Susanne Hennig-Wellsow ist am Mittwoch als Parteivorsitzende zurückgetreten.

Halle (Saale)/MZ - Der Rücktritt von Linken-Parteivorsitzender Susanne Hennig-Wellsow hat am Mittwoch bundesweit für Schlagzeilen gesorgt. Im Stadtverband der Linken in Halle gibt es allerdings Verständnis für den Rückzug. „Wir respektieren die Entscheidung von Susanne Hennig-Wellsow, Konsequenzen aus der aktuellen Parteikrise zu ziehen“, schreiben die beiden Stadtvorsitzenden Anja Krimmling-Schoeffler und Jan Rötzschke auf MZ-Anfrage. Es zeige sich zum wiederholten Mal, wie Parteienpolitik Menschen an ihre Leistungsgrenze bringen könne.