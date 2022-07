Was das Innenministerium und ein Soziologe zu den Corona-Protesten in Halle sagen

Immer mehr Menschen gehen in Halle gegen die Corona-Politik auf die Straße. Die Demonstranten werden nicht nur von den Behörden kritisch begleitet.

Demonstration gegen die Corona Maßnahmen in Halle von der Bewegung Halle.

Halle (Saale)/MZ - Die Anti-Corona-Proteste erhalten in Halle immer mehr Zulauf. Am Montagabend hatte sich die Teilnehmerzahl von rund 700 in der Vorwoche auf nun 1.500 mehr als verdoppelt. Auch wenn es bisher zumeist friedlich zuging und der überwiegende Teil der Demonstranten keine Anzeichen von Gewalt zeigte, kommt es dennoch immer wieder auch zu mutmaßlichen Straftaten. Die Behörden haben die Proteste im Blick. Demo-Teilnehmer wehren sich indes gegen eine vermeintliche Stigmatisierung.