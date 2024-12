Was Bundeskanzler Scholz im Januar in Halle vor hat

Bundeskanzler Olaf Scholz wird im Januar in Halle erwartet.

Halle (Saale)/MZ. - Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) will Halle besuchen. Das bestätigte die hallesche SPD am Sonntagnachmittag. Der Kanzler soll am Freitag, 17. Januar, zu einem sogenannten Townhall-Meeting (Englisch für: „Bürgerversammlung“) ins Steintor-Varieté kommen. Scholz soll dort gemeinsam mit dem halleschen SPD-Bundestagskandidaten Eric Eigendorf auftreten. Die öffentliche Veranstaltung ist von 13.30 bis 15.30 Uhr geplant.