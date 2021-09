Was beim Verkehr in Dölau alles besser werden soll

Halle (Saale)/MZ - Halles Norden hat westlich der Saale viel zu bieten: die Heide, die Lunzberge, die historischen Dörfer Lettin und Dölau, aber auch wichtige Infrastruktur wie beispielsweise das Krankenhaus Martha-Maria oder die Halleschen Behindertenwerkstätten. Und trotzdem fühlen sich vor allem in Dölau einige Anwohner abgehängt vom Rest der Stadt. Der Grund dafür ist die schlechte Verkehrsanbindung ins Stadtzentrum.

Bei einem Gesprächsabend, organisiert von der „Initiative Dölau“, trafen am Dienstag rund 25 Dölauer auf den halleschen Beigeordneten für Stadtentwicklung, René Rebenstorf, und den Fachbereichsleiter Sicherheit, Tobias Teschner. Die zwei Stadtmitarbeiter stellten sich den Fragen der Dölauer und notierten einige Maßnahmen, die zunächst geprüft oder sogar sofort umgesetzt werden könnten.

Radweg durch die Heide?

Eine der Hauptforderungen von Dienstagabend war eine möglichst gut ausgebaute Radwegeverbindung zwischen Dölau und Kröllwitz. Zwar solle man durch die Heide keinen Weg asphaltieren, aber wenigstens ordentlich „schottern“, sodass es nicht immer bei jedem Regenschauer so matschig wird, hieß es. Außerdem solle die Stadtverwaltung prüfen, ob in Dölau mehr Gehwege gebaut werden könnten, auf denen dann zumindest auch Kinder mit ihren Fahrrädern fahren dürften.

Beigeordneter Rebenstorf erklärte, dass in Dölau, wie auch in anderen Randgebieten der Stadt, aufgrund der eher dörflichen Struktur historisch keine Gehwege gebaut wurden, weil das im Gegensatz zur deutlich verkehrsreicheren Stadt in der Vergangenheit nicht notwendig gewesen sei. Grundsätzlich sei die Stadtverwaltung in fast allen Fällen gerne bereit, Radwege zu ermöglichen - allein es fehlt am Geld. „Wir sind immer auf Fördermittel angewiesen und haben dann großen Zeitdruck, die Projekte umzusetzen“, so Rebenstorf. Außerdem müsse die Stadt häufig mit vielen Grundstückseigentümern verhandeln, bevor ein neuer Weg gebaut werden könne. Entlang der Salzmünder Straße will die Stadt jedoch ein sogenanntes Planfeststellungsverfahren anschieben, sodass dort möglicherweise in drei bis fünf Jahren ein Radweg entstehen kann.

Spenden für den Smiley

Schneller könnte es mit einer anderen Idee der Dölauer vorangehen, die dafür sorgen soll, dass Autofahrer am Ortseingang etwa aus Richtung Salzmünde abbremsen. Für wenige tausend Euro könnte eine digitale Geschwindigkeitsanzeige kurz hinter dem Ortseingang etwa an der Salzmünder Straße installiert werden, die entweder mit einem lachenden oder einem bösen „Smiley“ auf das Tempo der herannahenden Autos reagiert. Damit hätten andere Kommunen gute Erfahrungen gemacht, hieß es. Die Dölauer wollen nun überlegen, ob sie eine Spendensammelaktion für den „Verkehrssmiley“ starten, damit das Projekt schnell umgesetzt werden kann.