Was bedeutet die Briefwahl für Halle und deren Parteien?

Die Stimmabgabe per Briefwahl hat in den vergangenen Jahren deutlich zugenommen - auch in Halle.

Halle (Saale) - Wer an „wählen gehen“ denkt, verbindet damit wohl meist auch den tatsächlichen Gang zur Urne am Wahlsonntag. Doch dieses klassische Bild der Stimmabgabe ist schon längst überholt: Wie die Statistiken zeigen, werden Briefwahlen auf allen politischen Ebenen immer beliebter. Auch die Hallenser vermeiden schon seit Jahren immer häufiger den persönlichen Gang ins Wahllokal und stimmen stattdessen auf dem Postweg ab. Und die aktuellen Zahlen zeigen: Schon jetzt gibt es in Halle zahlreiche Anträge auf Briefwahlunterlagen für die kommende Landtagswahl. Die Stadt wirbt im Pandemiejahr gezielt für die kontaktlose Wahl und weitet die Kapazitäten dafür aus.

Mehr Kapazitäten: Stimmabgaben per Briefwahl wird in diesem Jahr noch einmal zunehmen

Seit dem 27. April hat die Stadt an etwa 181.000 Hallenser Benachrichtigungen für die anstehende Landtagswahl am 6. Juni versendet. Bisher haben bereits neun Prozent der Leute (16.762) angemeldet, am Tag der Entscheidung nicht persönlich ins Wahllokal zu gehen und stattdessen per Briefwahl abstimmen zu wollen. Der Versand der dafür nötigen Briefwahlunterlagen soll Ende dieser Woche beginnen. Das teilte die Stadtverwaltung auf MZ-Anfrage mit.

Nicht nur, aber vor allem auch wegen der Pandemie rechnet die Stadtverwaltung damit, dass die Stimmabgaben per Briefwahl in diesem Jahr noch einmal zunehmen und deswegen auch mehr Kapazitäten gebraucht werden, um die Wahlscheine zu bearbeiten. Aufgestockt werde sowohl bei den Briefwahlbezirken als auch beim Personal: „Es wurden fünf zusätzliche Briefwahlbezirke gebildet.

Zahl der Briefwähler hat in Halle stetig zugenommen

Für die Bearbeitung und die Auszählung der Briefwahlunterlagen sind entsprechend zusätzliche ehrenamtliche Wahlhelfer für die Besetzung der Briefwahlvorstände eingeplant“, so die Stadtverwaltung. Insgesamt gibt es in Halle so 126 Urnenwahlbezirke und 36 Briefwahlbezirke. Ab Montag, 17. Mai, öffnet auch erstmalig die Briefwahlstelle an der Wolfgang-Borchert-Straße 75/77 in Halle-Neustadt ihre Türen. Hallenser können hier vorab vor Ort wählen oder ihre Briefwahlunterlagen abholen.

Die Zahl der Briefwähler hat in Halle stetig zugenommen. Gab es bei der Landtagswahl im Jahr 2006 noch 13.660 Stimmabgaben, wuchs die Zahl fünf Jahre später auf 17.660 an. Bei der vergangenen Landtagswahl im Jahr 2016 hat sich die Zahl mit 24.160 Briefwählern im Vergleich zu 2006 fast verdoppelt. Seit 2006 ist es auch möglich, die Briefwahlunterlagen online auf der Webseite der Stadt zu beantragen.

Wahlkampf verändert sich: Briefwähler stimmen Wochen vor Wahl ab

Dass immer mehr Leute die Briefwahl bevorzugen, hat auch Auswirkungen auf den Wahlkampf der Parteien. Die Zeit unmittelbar vor der Wahl war traditionell der Höhepunkt des Wahlkampfgeschehens. Vom „Klinkenputzen“ über Wahlkampfveranstaltungen auf Marktplätzen bis hin zu Auftritten in Fernsehshows versuchen die politischen Konkurrenten auf den letzten Metern, um die Stimmen der Unentschlossenen zu buhlen.

„Briefwähler warten aber nicht bis zum Schluss mit ihrer Entscheidung. Sie stimmen schon Wochen vor dem Termin ab. Angesichts der aktuellen Stimmungslage dürften CDU und SPD also eher weniger von den Briefwählern profitieren“, sagte Professor Everhard Holtmann vom Zentrum für Sozialforschung kürzlich gegenüber der MZ. Die Briefwahlstelle ist geöffnet: montags bis freitags von 9 bis 12 Uhr, dienstags von 13 bis 18 Uhr und donnerstags von 13 bis 15 Uhr. Unmittelbar vor dem Wahlsonntag ist die Briefwahlstelle am Freitag,4. Juni, von 9 bis 18 Uhr sowie am Sonnabend, 5. Juni, von 9 bis 12 Uhr geöffnet. (mz)