Was Anwohner in Halle auf die Barrikaden treibt

In der Kefersteinstraße protestieren Anwohner mit großen Transparenten und Bannern gegen die Umleitungspläne der Stadt.

Halle (Saale) - Mit einer Länge von etwa 180 Metern gehört die Kefersteinstraße als Sackgasse zu den kürzesten Straßen in Halle. Und obwohl gleich nebenan die Hochstraße den Verkehr durch das Viertel pumpt, geht es in dem Quartier eher beschaulich zu. Noch. Ab Mitte Juli, wenn die Sanierung des Glauchaer Platzes beginnt, die ein Jahr dauert, spielen die Kefersteinstraße und der Ratswerder eine entscheidende Rolle im Umleitungskonzept der Stadt. Dann werden sich täglich Tausende Fahrzeuge durch die beiden kleinen Anliegerstraßen in Richtung Böllberger Weg quetschen. „Wir haben erst aus der MZ von den Plänen erfahren und hatten bislang keine Chance, auf unsere Lage hinzuweisen“, sagt Carsta Oelgarte von der Bürgerinitiative (BI) Kefersteinviertel.