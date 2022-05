Im „Park der Olympiasieger“ am Hansering soll die Leistung der halleschen Sportler gewürdigt werden.

Halle (Saale)/MZ - Ein Ehrenmal sollte stets auch in einem entsprechenden Zustand sein. Ist es verschmutzt und ramponiert, wird damit nämlich genau das Gegenteil erreicht. Das zeigt sich nun an den Olympiastelen in Halle.