Warum sich ein Hallenser endlich einen Runden Tisch zum Klima-Thema wünscht

Halle (Saale)/MZ - Wenn Christoph Kuhn auf dem Universitätsplatz steht, hat er einen Fuß in der Vergangenheit und einen in der Zukunft. Er meidet die Sonne, sucht den Schatten, von dem es hier früher mehr gegeben habe: „Das war eine grüne Oase.“ Vor 20 Jahren wurde über diese Stelle zwischen Löwengebäude und dem im Bau befindlichen Audimax heiß diskutiert: Es sollte ein moderner Campus entstehen, für den Hain zwischen den Bauten war kein Platz mehr.

Neugestaltung der Uni Halle: Debatte um gefällte Bäume

Die Bäume wurden schließlich gefällt, was für Empörung bei den städtischen Naturschützerinnen und -schützern führte. Kuhn war mitten unter ihnen. Ein Zeitungsfoto aus jener Zeit zeigt ihn, wie er wehmütig lächelt und beklagt, die Bäume seien zu schnell gefällt worden. Dieses Lächeln, in dem sowohl der Schmerz über die Niederlagen als auch ein Glaube an Besserung zu liegen scheinen, hat er noch immer. Er spricht über die Bäume von damals wie über eine lang verlassene Heimat.

Am 21. September 2001 wurden die Bäume gefällt. Foto: MZ-Archiv/Wiederhold

Wolfgang Matschke war 2001 Kanzler der Uni Halle und maßgeblich an der Umsetzung der Neugestaltung beteiligt. Sein Fazit: „Es hätte nicht besser kommen können.“ Matschke ist Architektur-Liebhaber, freut sich, wie die weite, weiße Fläche die umstehenden Gebäude zur Geltung bringt. Der Platz besteche durch seine nicht-kommerzielle Natur, biete Aufenthaltsqualität wie ein römisches Forum.

Auch ökologische Konzepte habe man mitgedacht, beispielsweise könne Wasser durch die Fugen zwischen den Pflastersteinen versickern, auch wenn es wohl nur bis zum Dach des unter dem Areal bestehen-den Weltkriegsbunkers komme. „Außerdem ist Stadt nun einmal Stein und nicht Baum“, sagt Matschke.

Hallenser kritisiert, dass Klimaproteste sich in Halle nicht auszahlen

Wenn Kuhn an das Ringen um den Uniplatz erinnert, schwebt ihm nicht vor, die Steine aufzureißen. Viel eher möchte der gelernte und studierte Optiker auf Basis der Vergangenheit in die Zukunft blicken. Ihn stört, dass all die Kompromisse, die die halleschen Umweltschützer im Laufe der Jahrzehnte schlucken mussten - all die trotz Protests gefällten Bäume, die wieder und wieder ignorierten Notwendigkeiten für Klimawandelssicherheit - sich scheinbar nicht ausgezahlt haben.

Als die Vereinten Nationen vor fast 30 Jahren Leitlinien für die nachhaltige Entwicklung im 21. Jahrhundert vorschlugen, wurden auch in Halle optimistische Broschüren gedruckt. In Kuhns Ausgabe der „Agenda 21 Halle“ ist ein Satz besonders dick markiert: „Ohne Mitwirkung der Bevölkerung sind die Entwicklungen und vor allem die Umsetzung der Ziele einer Lokalen Agenda 21 nicht möglich.“

Wunsch nach Rundem Tisch zum Thema Klima

Kuhn ist mittlerweile freier Autor, ihn interessieren die Erzählungen hinter den Dingen. Wenn er auf den Uniplatz blickt, sieht er nur ein Beispiel dafür, dass in Halle die Einwohner nicht über ihre Umwelt mitentscheiden dürfen. Er erinnert, um zu zeigen, wie lange der Wunsch nach ökologischer Mitbestimmung schon besteht. In einem offenen Brief hat er sich jüngst an die Stadtratsfraktionen gewandt, um Runde Tische zum Thema Klima zu fordern. Nur die SPD antwortete.

Eric Eigendorf, Vorsitzender der Fraktion im Stadtrat, sagt, der Klimawandel könne nur gemeistert werden, wenn die Maßnahmen akzeptiert werden und bezahlbar sind. Runde Tische seien ein Mittel, das sicherzustellen. Konkrete Pläne gebe es aber nicht. Kuhn glaubt noch an positive Veränderung. Er engagiert sich weiter: „Im Endeffekt müssen wir nur in ein paar Dingen unser Verhalten ändern.“