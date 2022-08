Warum Radfahrer und Fußgänger in Halle gemeinsam um mehr Platz kämpfen

Haben viele gemeinsame Anliegen: Marius Fischer ist Vorsitzender des Allgemeinen Deutschen Fahrradclubs in Halle, Heidrun Mechel leitet den Fußgängerverein Fuss e.V. in der Stadt.

Halle (Saale)/MZ - Beispiel Ludwig-Wucherer-Straße: Vor dem Edeka dort sei es besonders schlimm, stellt Marius Fischer immer wieder fest. Heidrun Mechel sieht an der Poli Reil am Reileck, wo oft Menschen mit Gehbehinderungen unterwegs sind, einen von vielen besonders gefährlichen Punkten im halleschen Straßenverkehr. Immer dann, wenn Radfahrer sicherheitshalber auf Gehwege ausweichen, weil die Radwege eigentlich zu schmal sind, sie aber lieber nicht auf der Straße fahren wollen, entstünden Konflikte, machen die beiden Aktivisten deutlich. „Wir wünschen uns eine Stadt, in der kein Radfahrer auf die Idee kommt, den Bürgersteig zu benutzen“, sagt Marius Fischer.