Warum Mieter aus dem Südpark in Halle-Neustadt vorerst aufatmen können - und warum es weiter Ärger gibt

Engagiert sich der Vermieter nach Bezahlung des Fernwärme-Abschlags künftig mehr für seine Wohnungen in Halle?

Am Mittwoch hat die Energieversorgung Halle GmbH Mieter im Südpark von Halle-Neustadt informiert, dass die Fernwärmeversorgung der betroffenen Wohnblocks doch nicht eingestellt wird.

Halle (Saale)/MZ - Immer wieder Sorgen! Christine Liebschwager und ihr Mann sind eigentlich gern in der Telemannstraße im Südpark in Halle-Neustadt zu Hause. Doch als das Haus im vergangenen Jahr verkauft wurde, begann für sie und andere Mieter der Ärger. Zunächst war es ihnen nicht einmal möglich, Miete zu zahlen - weil der neue Vermieter, Belvona aus Düsseldorf, weder Mieterkonten angelegt hatte, noch bei Einzugsermächtigung das Geld abgebucht hatte. Nach gut drei Monaten war das geregelt - bis die Mieter über aushänge von der Stadtwerke-Tochter Energieversorgung Halle GmbH (EVH) zu Wochenbeginn erfuhren, dass am Donnerstag die Fernwärmeversorgung abgestellt werden soll, weil der Vermieter Abschläge schuldig geblieben sei. Die offene Summe sei inzwischen eingegangen, wie Stadtwerkesprecherin Iris Rudolph bestätigt.