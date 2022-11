Seit Jahren sind die zwei größten Fast Food-Ketten in Deutschland – McDonald’s und Burger King – nicht in Halles Innenstadt vertreten. Woran das liegt, wie sich das eventuell ändert und welche Rolle das Kaufhaus von Galeria Kaufhof dabei spielen könnte.

Am Bahnhof sind sowohl Burger King als auch McDonald’s vertreten – doch in Halles Innenstadt herrscht seit Jahren Burgerflaute.

Halle (Saale)/MZ - Mit rund 1.430 Restaurants ist McDonald’s zweifelsohne der größte Player auf dem deutschen Fast Food-Markt. Allerdings nicht in der halleschen Innenstadt. Dort ist der amerikanische Burger-Anbieter nämlich seit dem Auszug aus der ehemaligen Filiale in der Großen Ulrichstraße schon seit 2014 nicht mehr vertreten. Noch länger dauert die Abstinenz beim großen Konkurrenten Burger King an: Dessen letzte City-Filiale in der Leipziger Straße ist bereits seit Ende 2013 Geschichte.