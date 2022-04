Warum Kindesentführer von Halle nun in die Psychiatrie muss - Gibt es ein Nachspiel?

Halle (Saale)/MZ - Diese furchtbare Tat sorgte über die Grenzen der Stadt Halle hinaus für Entsetzen: Am Nikolausmorgen 2020 stieg ein damals 24-Jähriger in der Altstadt über ein angeklapptes Fenster in eine Erdgeschosswohnung ein. Er erzählte dort einem sechs Jahre alten Mädchen, das im Bett lag, dass er dem Kind an der Saale Enten zeigen wolle. Der Vater, der nebenan schlief, sei damit einverstanden. Der Täter, in der Vergangenheit bereits wegen sexueller Belästigung von Kindern aufgefallen, trug das Mädchen bei Eiseskälte durch die Stadt. Er verging sich an der Kleinen, würgte sie mit einem Schal und warf sie in die Saale, um sie zu töten. Am Freitag ist der heute 25-Jährige vom Landgericht Halle wegen versuchten Mordes, Missbrauch und Entführung zu einer Freiheitsstraße von neun Jahren verurteilt worden. Außerdem ordnete das Gericht die Unterbringung des Hallensers in einer psychiatrischen Einrichtung an. Das Urteil noch nicht rechtskräftig.