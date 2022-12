Warum Keramikerin Annegret Streu Tassen nur ohne Henkel anfertigt

Halle (Saale)/MZ - Welche gestalterische Qualität dank der Kunsthochschule Burg Giebichenstein in Halle zu finden ist, hat sich am vergangenen Wochenende auf dem Campus-Gelände am Neuwerk gezeigt. Der Burgshop hatte zum Weihnachtsmarkt eingeladen, Studierende und Alumni präsentierten ihre Werke. Zwischen Schmuck, Keramik, Druckgrafiken und anderen Kunstwerken, konnten die Besucher gemütlich Glühwein trinken und sich an Feuerschalen wärmen.