Warum in Halle nun doch höhere Kita-Gebühren drohen

Halle (Saale)/MZ - Werden die Kita-Gebühren in Halle nun doch erhöht? Seit Herbst 2023 sind die Kosten für die Kinderbetreuung ein Dauerbrenner in der politischen Diskussion. Mehrfach hatte der Stadtrat einen entsprechenden Antrag der Stadtverwaltung abgelehnt. Es geht um 3,8 Millionen Euro, die der Stadt deshalb in der Konsolidierung fehlen.