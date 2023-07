Die Filiale des Fast-Food-Riesen McDonald’s in Halle-Neustadt bleibt länger geschlossen. Was die Eismaschine, ein Feuerwehreinsatz und sehr viel Wasser mit der Schließung zu tun haben.

Halle (Saale) - Ein denkwürdiger Feuerwehreinsatz bringt die hallesche Stadtverwaltung in Erklärungsnot. Am Sonntag, 9. Juli, löste um 5.20 Uhr in der Frühe die automatische Brandmeldeanlage im Neustadt-Centrum Alarm aus. In der McDonalds-Filiale im südlichen Bereich des Einkaufszentrums ging ein Sprinkler an – innerhalb von Sekunden spritzten Hunderte Liter Wasser aus der Decke.