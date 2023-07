Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Halle (Saale)/MZ - Am Mittwochvormittag steigt eine schwarze Rauchwolke nahe des Hauptbahnhofs auf – sie ist kilometerweit zu sehen. Aus einem ehemaligen Bürogebäude auf der riesigen Industriebrache des RAW-Geländes schlagen Flammen. Für das Großaufgebot der Feuerwehr wird es ein komplizierter Einsatz. Da es vor Ort keine Löschwasserversorgung gibt, muss das Wasser von einem Hydranten am Güterbahnhof in einem Pendelverkehr zur Brandstelle gefahren werden. Problem ist der Bahnübergang in der Karl-von-Thielen-Straße, der einzigen Zufahrt zum RAW. Durch den starken Bahnverkehr sind die Schranken pro Stunde 50 Minuten zu – und so zieht sich der Einsatz fünf Stunden hin.