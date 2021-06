Warum Halles Gastronomen den Neustart mit Hindernissen erleben

Viele Freisitze und Restaurants in der Stadt haben nach monatelanger Zwangspause wieder geöffnet. Doch das Comeback am Tresen ist nicht ohne Probleme.

Halle (Saale) - Was bis vor wenigen Tagen noch kaum jemand zu hoffen gewagt hat, ist inzwischen Realität: Nach monatelanger Zwangspause dürfen Halles Gastronomen nun endlich wieder Gäste bewirten. Und seitdem die Stadt am Mittwoch aufgrund an fünf Tagen in Folge gesunkener Inzidenzwerte weitere Öffnungsschritte bekanntgegeben hat, sind in der Außengastronomie nun auch die Beschränkungen für Gäste gefallen - es werden derzeit im Freisitz weder Test noch Impfung verlangt, was die Lust der Hallenser auf einen Biergartenbesuch noch verstärkt.

„Es geht alles wieder viel zu schnell“: Gastronomen erleben Neustart mit Hindernissen

Und so bietet sich bei einem Bummel durch die Stadt ein lange vermisstes und doch sehr vertrautes Bild: Ob Marktplatz oder Saaleufer, Lu-Wu, Reileck oder Bebelplatz - die Freisitze sind gut gefüllt, dort genießen Gäste bei strahlendem Sonnenschein Speis und Trank unter freiem Himmel. „Das Wetter kommt uns natürlich beim Neustart entgegen“, so Sascha Kluge, der das „Sonnendeck“ am Saaleufer sowie in der Kleinen Ulrichstraße den Kaffeeschuppen und das Café „Lilo & Werner“ betreibt.

Geöffnet hat Kluge derzeit lediglich das „Sonnendeck“, das er während der pandemiebedingten Schließzeit neu ausgestattet hat. Der derzeitigen „Öffnungseuphorie“ kann Kluge indes nichts abgewinnen. „Es geht alles wieder viel zu schnell“, so der Wirt, der sich schmerzlich an die von heute auf morgen erfolgte Schließung vor Monaten erinnert fühlt. Für die Gastronomen sei dieses Auf und Ab nicht leicht. „Es braucht eine gewisse Zeit, ein Lokal wieder betriebsbereit zu bekommen.“ So müssten Waren bestellt, die Bierleitungen gereinigt und vor allem Personal gefunden werden.

Gäste sind regelrecht „ausgehungert“ und dankbar über Öffnung der Gastronomie

Zudem ist Kluge sich nicht sicher, ob die Gäste überhaupt kommen wollen. „Sie müssen das Vertrauen in eine sichere Gastronomie wiedergewinnen“, glaubt Kluge. Die Gastronomen hätten ja keine Gelegenheit gehabt, ihre entwickelten Sicherheitskonzepte unter Beweis zu stellen. Mitte Juni wolle er auch Kaffeeschuppen und Café öffnen - und hoffen, dass die Inzidenz unten bleibt. Auch der Felsenpavillon an der Saale hat geöffnet - die „Marie Hedwig“ indes bleibt noch ein paar Tage geschlossen. „Wir suchen wie wohl fast alle Gastronomen händeringend Servicekräfte“, so Veit-Hagen Braun. Viele Studierende seien auf der Suche nach einem Nebenjob in andere Branchen abgewandert und müssten wieder neu geworben werden.

Personalprobleme - die können auch die „Nöö“-Chefs Torsten Schreck und Martin Zachura bestätigen. „Wer Lust auf einen Job in der Gastro hat - immer her zu uns“, ermuntert Schreck Interessenten. Bei seinen Gästen indes registriert er ein regelrechtes „Ausgehungertsein“ und Dankbarkeit ob der Öffnung der Gastronomie. Offen hat seit Mittwoch auch das Brohmers in der Bernburger Straße, während die „Ruine“, das Restaurant am Objekt 5, bereits seit einigen Tagen in seinen Freisitz unter lauschigen Bäumen einlädt. Etwas verhalten, so Mary Gringer, sei derzeit noch das Besucherinteresse im „Bewaffel Dich“ am Neumarkt. „Die Leute kommen schon noch“, ist die Inhaberin, die in diesem Jahr wieder einen Pop-up-Biergarten an der Fontäne plant, überzeugt. (mz)