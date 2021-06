Warum Halle einen Antrag für mehr neue Bäume ablehnt

Die Trockenheit und Hitze führen großen Fuchsber in Kröllwitz zum Baumsterben.

Halle (Saale) - Die Fraktion Hauptsache Halle & Freie Wähler (HH/FW) möchte den Baumschutz in der Stadt verbessern. Dazu hat Fraktionsvorsitzender Andreas Wels einen Antrag in den Stadtrat eingebracht, mit dem künftig nur noch Bäume für Baumaßnahmen gefällt werden dürfen, wenn dafür zwei Neuanpflanzungen folgen. Die Stadt soll so mehr für den Umweltschutz tun, der vor allem auf privaten Grundstücken rechtlich nicht scharf genug geregelt sei.

Der HH/FW-Vorschlag stößt bei der Stadtverwaltung jedoch auf Kritik, sie empfiehlt, den Antrag abzulehnen. „Eine pauschale Festlegung auf zwei Ersatzbäume für einen gefällten Baum ist nicht angemessen, da dabei die Größe des Baumes, sein Zustand und die verloren gehenden Werte für den Naturhaushalt vollkommen unberücksichtigt bleiben“, schreibt René Rebenstorf, Beigeordneter für Stadtentwicklung, in einer Stellungnahme.

Halle lehnt einen Antrag für mehr neue Bäume ab

Der Eindruck, dass der Baumbestand in Halle immer kleiner werde, entstehe laut Rebenstorf vor allem wegen der „Gefahrenabwehr“. Damit sind etwa von Sturm umgeknickte oder durch Trockenheit abgestorbene Bäume gemeint, die gefällt werden müssen, damit sie nicht auf Häuser oder Straßen fallen. Für Bäume, die „aufgrund von natürlichen Ursachen“ abgestorben seien, könne man keine Ersatzpflanzungen fordern, so Rebenstorf.

Der Antrag von HH/FW soll am kommenden Mittwoch im Stadtrat diskutiert werden. Ob auch darüber abgestimmt wird, ist unklar. Zuletzt war das Thema mehrfach vertagt worden. Laut Rebenstorf sei die Stadtverwaltung außerdem dabei, die Baumschutzsatzung anzupassen. Darin sollen künftig zum Beispiel sogenannte Neophyten geschützt werden, Bäume, die in Europa eigentlich nicht heimisch sind und die bisher ohne besondere Genehmigung gefällt werden konnten. (mz)