Warum gerade das Boulderkombinat auf einen lohnenden Neustart hofft

In den ersten Fitnessstudios wird bereits trainiert. Weitere Wiederöffnung sind angekündigt. Doch wie haben die Sporteinrichtungen die lange Pause überstanden?

Halle (Saale) - Es ist der sprichwörtliche Start mit angezogener Handbremse. Wenn an diesem Montag das Boulderkombinat in der Delitzscher Straße wieder seine Türen öffnet, dann dürfen maximal 40 Personen gleichzeitig in die Kletterhalle kommen. Bei voller Auslastung wäre Platz für 150. Auf das Gruppentraining mit Kindern und Jugendlichen wird vorerst ebenfalls verzichtet. Nach der aktuellen Eindämmungsverordnung sind nämlich lediglich zehn Kursteilnehmer zugelassen.