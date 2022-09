Schlaglöcher in Halle Warum es schon vor dem Winter so viele „Reifenkiller“ gibt

Halles Straßen befinden sich teilweise in einem erbärmlichen Zustand. So ruinierte sich gerade ein Autofahrer seine Reifen in einem Schlagloch. Wie die Stadt damit umgehen will und warum es für Betroffene so schwer ist, an Schadenersatz zu kommen.